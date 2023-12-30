Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.