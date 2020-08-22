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  3. 22 Ağustos 2020 13:45

''Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?''

Ekranların en sıradışı programlarından biri olan ''Hayatta Her Şey Var'' programında bir izleyicinin ''Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?'' sorusu şaşkına çevirdi.

''Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?''
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Beyaz TV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Nur Viral'ın yaptığı Hayatta Her Şey Var programı dün yeni bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümde ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'yı konuk alan Viral, bir kadın izleyicisiyle sorusuyla herkesi şaşkına çevirdi.

"KOCAM FAHRİYE EVCEN'E AŞIK, GÜNAHA GİRİYOR MU?"
Sosyal medya üzerinden gelen dini soruları Kavaklı'ya yönelten Nur Viral, "Bir kadın izleyicimiz her akşam eşiyle kavga ediyormuş. Nedeni de dizi oyuncusu Fahriye Evcen. 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık ve her gün kavga ediyoruz günaha giriyor mu?' diye sormuş" dedi.

"AŞIK OLMASI GEREKEN KİŞİ EŞİ"
Gelen soru karşısında şaşkına dönen Yusuf Kavaklı ise "Evde eşi ne oluyor peki? Aşık olması gereken biri varsa o eşidir. Çok güzel kadın sahibinedir" yanıtını verdi.

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