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Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. 

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre.



Etiketler konya deprem afad son depremler
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