Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Ereğli (Konya)
Tarih:2023-02-24
Saat:17:01:57 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:33.989 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/mqoDOEjLK6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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