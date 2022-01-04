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Köpeği ezip, yoluna devam etti

Köpeği ezip, yoluna devam etti

Bursa'da kimliği belirsiz bir sürücü, yolda duran köpeği ezdi. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Bursa’da, otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün yoldaki köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, yol ortasındaki köpeği ezdi.

Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı sürücüye tepki gösterdi.

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