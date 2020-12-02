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  3. 02 Aralık 2020 21:11

Korona tedbirlerine hiçe sayıp bağ evinde eğlence düzenlediler!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp canlı müzikli bir eğlence düzenledi.

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Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. 

müzik , canlı yayın , eğlence
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