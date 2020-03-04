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  3. 04 Mart 2020 09:28

Korona virüs AVM'leri de vurdu

Corona virüs salgını, yükselen dolar kuru ve Suriye’deki askeri operasyonlar dünya ticaretinde dönüm noktası yaratırken, Türkiye’de de sektörler 2020 hedeflerinde revizyona gitmeye başladı.

Korona virüs AVM'leri de vurdu
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Corona virüs salgını, yükselen dolar kuru ve Suriye’deki askeri operasyonlar dünya ticaretinde dönüm noktası yaratırken, Türkiye’de de sektörler 2020 hedeflerinde revizyona gitmeye başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Salgının etkisi henüz alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçi sayılarında doğrudan bir etki yaratmasa da, turizm bölgelerinde yaşanacak kayıplar ve Suriye'de yaşananlar nedeniyle 2020 için enflasyon artı yüzde 5'lik reel büyüme hedefleyen AVM sektörü bu hedefi “stabil kalabilmek” olarak revize etti.

12'nci AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, 150 milyar doların üzerinde yerli yabancı yatırımcısı ve 160 milyar dolarlık cirosu ile AVM'lerin 530 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

2019'un döviz yükü nedeniyle zorlu geçtiğini aktaran Altaş, “AVM'lerin aldığı kur riskinin bankalarla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 15 milyar dolarlık borcu var sektörün. Bunun için 5 yıllık borç vadeleri için 2 yıllık uzatma ya da faiz oranlarında düzenleme bekliyoruz” dedi.

Sözcü

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