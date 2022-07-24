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Kozlu Müzik Festivali ''alkol'' gerekçesiyle iptal edildi

Kozlu Müzik Festivali ''alkol'' gerekçesiyle iptal edildi

Zonguldak'ta bu yıl ikincisi düzenlenmesi planlanan ancak alkollü içecek tüketimi nedeniyle hedefte olan Kozlu Müzik Festivali ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi.  

Cumhuriyet gazetesinden Samed Balçık'ın haberine göre Manga'dan Emre Aydın'a, Pinhani'den İlkay Akkaya'ya, Ogün Sanlısoy'dan Niyazi Koyuncu'ya kadar birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan festival, aylardır dinci çevrelerin hedefi olmuştu.

Festival alanında alkollü içecek tüketimi nedeniyle hedefte olan etkinliğin yapılacağına dair AK Partili belediye başkanı Ali Bektaş ise kararlı olduklarını ifade ediyordu. 

Ancak festival için açılan Instagram sayfasından etkinliğin iptal edildiği duyurusu geldi. 

Cumhuriyet

Etiketler kozlu müzik festivali kozlu müzik festival zonguldak alkol iptal
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