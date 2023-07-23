KPSS maratonu başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa’da uygulanacak oturumlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon ayrıldı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10:15’te, Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra 14:45’te uygulanacak. Adaylar, sabah oturumlarına saat 10:00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarına ise saat 14.30’dan sonra alınmayacak. Sınava girenlere Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri testinde ise 80 sorunun 100 dakika içerisinde yanıtlanması istenecek.