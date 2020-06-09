Kritik uyarı! Havuzdaki tehlike koronavirüs değil, başka!

Yaz sıcaklarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, tatil planları da yapılmaya başlandı. Uzmanlar, koronavirüsün denizden veya havuzlardan bulaşmayacağını açıkladı. Ancak havuzlardan kapabileceğimiz başka enfeksiyonlar mevcut.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, denizden yararlanılacak bir tatil bölgesine gidiliyorsa bulunulan ortam neresi olursa olsun, plajlar dahil insanlara belirli bir uzaklıkta durmak gerektiğini söyledi. Özgüneş, “Esasen bu gibi virüsler, aşırı nem ve ıslaklığa karşı duyarlıdırlar ve onlar için bir avantaj değildir. Tatilimizi geçirdiğimiz sürede, sağlığımızı bozacak davranışlardan kaçınır, sosyal mesafe kuralına uyar, iyi beslenir, kendimize iyi bakarsak bu virüse karşı her zaman daha avantajlı durumda olacağımız bir gerçektir” diyerek yaz aylarında sık karşılaşılan enfeksiyonları şöyle özetledi:

GÖZ ENFEKSİYONLARI

Havuz suyunun dezenfeksiyonunda yararlanılan klor bazlı maddelerin uygunsuz kullanımı tahrişlere, kornea yüzey bozukluklarına ve gözün bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Belirtileri çapaklanma, kızarıklık, bulanık görme, kaşıntı, yanma ve batmasıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Kendini bulantı ve/veya ishal ile göstermektedir. Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını koruyabildiği için bu mikropları içinde barındıran havuz suyunun yutulması ile ortaya çıkar.

GENİTAL BÖLGE VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonları ve kadınlarda görülen vajinit de sık rastlanan, rahatsız edici enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkar.

DERİ ENFEKSİYONLARI VE MANTARLAR

Bunların başında, genital siğiller ve “molluskum kontagiozum” gelmektedir. Sıcak ile artan terlemenin, yaz aylarında mantar üremesini kolaylaştırdığı biliniyor.

DIŞKULAK YOLU ENFEKSİYONLARI VE SİNÜZİT

Dışkulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantarların sebep olduğu bir durumdur. Şiddetli kulak ağrısı, akıntı ve işitme azlığı, ileri durumlarda kulakta şişme, kızarıklığa neden olur. Aynı zamanda suya dalma esnasında eğer varsa sudaki bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşabilir ve sinüzite neden olabilir.

NE YAPMALIYIZ?

- Klorlamanın ve su sirkülasyonunun yeterli olmadığını düşündüğünüz havuzlara girmeyin.

- Havuzda kesinlikle su yutmamaya özen gösterin. Özellikle sakız çiğnerken, su yutulabileceği için yüzerken sakız çiğnemeyin.

- Islak mayo ile uzun süre oturmayın, mutlaka kurulanın.

- Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alarak üzerinizdeki olası mikrop ve fazla klordan temizlenin ve temiz çamaşırlar giyin.

- Havuzdan çıkar çıkmaz kurulanın. Çünkü bazı bakterilerin, uyuz ve mantar gibi enfeksiyonların gelişiminde nem, çok önem taşıyor.

- Havuza girerken mutlaka kulak tıkacı kullanın.

- Aktif bir kulak enfeksiyonunuz varsa ya da kulağınıza tüp takıldı ise havuza girmekten kaçının.

- Sinüzitten korunmak için havuza dalarken ya da suya atlarken burun tıkacı kullanın ya da burnunuzu elinizle kapatın.



