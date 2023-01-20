Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.04'te Kuşadası Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği, 7,78 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 17,69 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.
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