  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem
Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Malatya güne depremle uyandıMalatya güne depremle uyandıGüncel

 

Etiketler aydın kuşadası deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji sel alarmı verdi: 6 il için kritik uyarı
Yüksek kar vaadiyle 5 milyar liralık vurgun! Jandarma şebekeyi çökertti
Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu
Yol verme kavgasında kazara eşini öldürdü
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği
Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı
Sigaraya 5 TL zam geldi
ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Malatya güne depremle uyandı