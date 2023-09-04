Kuşadası'nda korkutan deprem

Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



