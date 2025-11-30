  1. Anasayfa
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.36'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde deprem olduğunu bildirdi. 4 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının derinliği 10.3 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem deprem oldu Kütahya kütahya'da deprem son deprem son depremler
