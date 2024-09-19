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Kuyumcuya bile sahte altın sattılar

Kuyumcuya bile sahte altın sattılar
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki şüpheli kuyumcuya gelerek 120 bin TL değerinde altın bozdurdu. Şahısların kuyumcuyu terk etmesinden sonra altınların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerince güvenlik kamerası araştırması sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcudan 120 bin TL değerinde sahte altın bozduran ve kayıplara karışan 2 şüpheli, sahte altınlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre dün 2 şüpheli, İzmit ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda birden çok kuyumcuda toplam 120 bin TL değerinde sahte altın bozdurdu.

Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri, T.K. ve H.K.'yi sahte altınlarla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İHA

Etiketler Kocaeli sahte altın sahte altın operasyonu
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