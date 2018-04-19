Siyaset ısındı ! Erken seçim kararından sonra sürpriz görüşme
Siyaset ısındı ! Erken seçim kararından sonra sürpriz görüşme
NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia
NASA'nın Ay fotoğraflarıyla ilgili müthiş iddia
Eşcinselliğin ardından şimdi de oral seks yasası geliyor !
Eşcinselliğin ardından şimdi de oral seks yasası geliyor !
Ucuz iPhone bombası patlıyor ! Fiyatı da belli oldu
Ucuz iPhone bombası patlıyor ! Fiyatı da belli oldu
24 Haziran'da seçim eşitlik çıkarsa ikinci tur ne zaman ?
24 Haziran'da seçim eşitlik çıkarsa ikinci tur ne zaman ?
Erken seçim kararının ardından dolar ve euro güne nasıl başladı ?
Erken seçim kararının ardından dolar ve euro güne nasıl başladı ?
Hava sıcaklığı 12 derece birden azalacak
Hava sıcaklığı 12 derece birden azalacak
İstanbullular dikkat ! 1 yıl süreyle kapanacak
İstanbullular dikkat ! 1 yıl süreyle kapanacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Nisan 2018 11:37

Kuzey Marmara Otoyolu'nda geri sayım

Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi.

A+ A-

İki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun devam eden inşaat çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. İki kıtayı üçüncü kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayan dev projede diğer kısımlar bitmediği için Mahmutbey’de kilometrelerce trafik oluşuyor. Akşam iş çıkışında ise trafiğin durma noktasına geldiği Mahmutbey’deki trafik çilesinin, KMO’nun diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısmı biterken,  havalimanının açılması ile bu yolların kullanılması bekleniyor. Üçüncü havalimanından Kınalı’ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde, İhsaniye viyadüğünün yapım çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Çatalca’da ise yolların geçeceği güzergah havadan çekilen görüntülerde belli oluyor. Öte yandan, yolun henüz tamamlanmaması nedeniyle sürücülerin Mahmutbey’de trafikte beklediği görülüyor. İstanbullular ise inşaatın bir an önce biterek yaşadıkları trafik çilesinin çözüme kavuşacağı günü bekliyor.
 

kuzey marmara otoyolu , kmo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM