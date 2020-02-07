SON DAKİKA
PİYASALARA ATEŞ DÜŞTÜ! DOLAR YENİDEN 6 TL'Yİ, GRAM ALTIN 300 TL'Yİ AŞTI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Şubat 2020 17:31

Le Mesurier'in eşi 3 ay sonra olay yerinde

İstanbul Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Le Mesurier'in eşi 3 ay sonra olay yerinde
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber
İstanbul'a döndü.

LE MESURIER'İN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirken kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istihbarat , ingiliz , karaköy , le mesurier
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM