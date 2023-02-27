Leman'dan ''Kızılay'da enkaz altında'' karikatürü

Leman karikatüristleri 11 ilimizi yerle bir edip 44 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketi sonrası eleştiri oklarının döndüğü Kızılay için dikkat çeken bir karikatür yayınladı.

Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Leman dergisi Twitter hesabından konu ile ilgili karikatür paylaştı. Paylaşımda, "İnsanlar çadır diye inlerken KIZILAY depremzedelere ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü AHBAP’a 46 Milyon TL ye çadır satmış!" ifadeleri kullanıldı. Karikatürde, Kızılay da enkaz altında kalanlar arasında resmedildi. İnsanlar çadır diye inlerken KIZILAY depremzedelere ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü AHBAP’a 46 Milyon TL ye çadır satmış! pic.twitter.com/jW5j0wnOJJ — LeMan (@lemandergisi) February 26, 2023