LPG'de yeni süreç ! Eşitleniyor

LPG sektörünün kanayan yarası çözümlenmek üzere… LPG’de tüplü, dökme ve otogazın ÖTV’si eşitleniyor. Bu konuda Ankara’da hummalı bir çalışma var.

Gazeteci Sertaç Komsuoğlu konuyu gündeme taşıyarak; kuralsız, hileli, piyasadaki disiplini bozanlara ‘dur’ denilmesi için Ankara’nın hassasiyetine istinaden sektörün konuya bakışına dikkat çekmekte fayda olduğunu belirtti.

"LPG’de ÖTV’nin eşitlenmesiyle birlikte KDV ile ilgili bir adım atılması gerektiği de sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor" diyen Komsuoğlu, şunları yazdı:

"LPG sektörünün kanayan yarası çözümlenmek üzere… Evet LPG’de tüplü, dökme ve otogazın ÖTV’si eşitleniyor. Bu konuda Ankara’da hummalı bir çalışma var.

Bu çalışmanın Ankara ile sektörümüzde yer alan sivil toplum örgütlerinin el ele, birlikte yürüttüğü bir çalışma olması önemli.

Yani…

Yanisi açık…

Sektörün yıllardır LPG’de farklı ÖTV uygulanmasından kaynaklı haksız bir gelir kapısı oluşturulmasına yönelik feryadına Ankara kulak verdi.

Kuralsız, hileli, piyasadaki disiplini bozanlara ‘dur’ denilmesi için Ankara’nın hassasiyetine istinaden sektörün konuya bakışına dikkat çekmemizde fayda var.

LPG’de ÖTV’nin eşitlenmesiyle birlikte KDV ile ilgili bir adım atılması gerektiği de sektör temsilcileri tarafından ifade ediliyor…

EŞ ZAMANLI OLMALI...

Sektör temsilcileri iki kritik konuya dikkat çekiyorlar.

Bir: Tüplü ve dökmede ÖTV’nin otogaz seviyelerine gelmesi ile KDV’nin aşağıya çekilmesinin eş zamanlı olması… Burada altı çizilmesi gereken durum KDV’de yapılacak bir düzenleme için kanun değişikliği gerekiyor. Sektör temsilcilerinin ‘ÖTV düzenlemesiyle KDV düzenlemesi eş zamanlı olmalı’ vurgusunun bu endişe ile yapıldığını düşünüyorum…

İki: ÖTV farkından rant elde edenlerin, ÖTV kaçakçılığı yapanların, KDV üzerinden de aynı tarz işleri yapmaları… Bu zaten akaryakıt piyasasının da sorunu. Evet, LPG sektörü için bu konuda alınması beklenen karar bir anlamda milad olacaktır. Böylelikle LPG’de de anormal pazar payı artışları son bulacaktır.

MİLANGAZ ÖNCE MOİL’E ORTAK OLDU, PEŞİNDEN TOTAL TÜRKİYE’Yİ ALDI

LPG ile başladık, LPG ile devam edelim…

LPG piyasası ilginç bir piyasa. Otogazın gelişimiyle yapısı değişen bu piyasada tüp pazarının öncü markaları bugün akaryakıt piyasasının da önde gelen oyuncuları oldu… Aygaz, OPET ile ortaklığına devam ediyor.

İpragaz, kendi yarattığı marka olan GO ile pazarda yerini aldı.

Milangaz, önce Moil’e ortak oldu, peşinden Total Türkiye’yi aldı ve son olarak Moil’in tüm hisselerini satın aldı.

Bu firmalar LPG piyasasının ön sıralarındaki isimler… Bu üç marka dışında az sayıda LPG dağıtım şirketinin akaryakıt dağıtım şirketi var… Bunlar Oralgaz – Qplus, Yurtgaz – Yurtpet, Ergaz -Bluepet, Anadolu LPG Derneği – Anapet…

AYNI SÖZÜN ALTINA LPG SEKTÖRÜ İÇİN DE İMZAMIZI ATARIZ

İşin ilginç tarafı otogaz nedeniyle onlarca akaryakıt dağıtım şirketi LPG dağıtım şirketi kurdu… Akaryakıt sektörünün pazar payı olarak ilk sıralarından orta sıralarına hatta alt sıralarına kadar rekabet eden akaryakıt şirketlerinin otogaz nedeniyle LPG şirketleri var. LPG şirketlerinin akaryakıta ilgi duymaya başlamasının ana nedeni de akaryakıt şirketlerinin kendi LPG şirketlerini kurarak pazardan pay alması…

Bu nedenle gerek rafinaj, gerek dağıtım, gerekse bayi anlamında akaryakıtla LPG piyasasını ayırmak mümkün değil…

Akaryakıt sektöründe yıllardır aynı cümleyi kurduk, kurmaya da devam ediyoruz:

Sektörün kurallı, disiplinli ve rekabetçi olması için, kişilerin ve kurumların sektörün ortak çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün tutması şart…

Aynı sözün altına LPG sektörü için de imzamızı atarız.

İşte bu anlamda üzerinde çalışılan ÖTV taslağı büyük önem arz ediyor…

LPG sektörü için çok daha güzel günler yakın, çok yakın…