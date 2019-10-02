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  3. 02 Ekim 2019 15:24

Lüks cipler kaza yaptı ! Ortalık savaş alanı...

İstanbul Kartal’da iki cipin çarpıştığı kazada sürücü yaralanırken, ciplerden biri kaldırımda yan yattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Lüks cipler kaza yaptı ! Ortalık savaş alanı...
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İstanbul Kartal Petroliş Mahallesi Rahvanlar Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Nihal Öztabak ile Dilara Özdoğramacı kontrolündeki cipler çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri yolun kenarındaki kaldırımda yan yattı. Sürücü Nihal Öztabak yaralanırken, diğer sürücü Dilara Özdoğramacı kazayı yara almadan atlattı.

O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın ise aracın altında ezilmekten son anda kurtulduğunu belirtti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ezilmekten son anda kurtulan kadın, “Biri sağ taraftan geldi biri oradan geldi. Hiçbirinde bir kabahat yok. Az kalsın ben de sıkışacaktım” dedi.

DHA

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