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  3. 06 Haziran 2017 12:45

LYS sınavında toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da LYS sınavının yapılacağı 10 -11 - 17- 18 Haziran tarhilerinde ulaşım ücretsiz olacak.

LYS sınavında toplu taşıma ücretsiz
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10 -11 - 17- 18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevliler, İstanbul’da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayında aldığı karar, AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve CHP Gurup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever’in ortak önergesi olarak Belediye Meclisi’ne taşındı.

LYS sınavlarında toplu ulaşım araçlarının öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini içeren önerge, ‘Teklif Karar’ olarak görüşülerek Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kararın, öğrenci ve görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşabilmesi için alındığı belirtildi.

Karara göre; 2017- ÖSYS kapsamında 10 – 11 – 17 – 18 Haziran 2017 tarihlerindeki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevliler, 07.00 – 16.00 saatleri arasında sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek; İETT Otobüsleri, Otobüs A.Ş. Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayı’nı ücretsiz kullanacak.

 

DHA

sınav , lys