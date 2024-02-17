Maden sahasındaki faciada 6 tutuklama

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç’te meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ölçümlerde olumsuzluk tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.

Akgün, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01'in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz."

9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen olayda, toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İliç’teki maden sahasında toprak kayması sonucu meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Göçük altında kalan işçilerin yer tespiti çalışmaları, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlar ile havadan sürdürülüyor.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanlar sektörlenerek hassas bir çalışma yürütülüyor. Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda; 2 bin 722 personel görev alırken 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 5 yer altı radarı kullanılıyor.

İHA