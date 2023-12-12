Madeni 5 Türk Lirası ortaya çıktı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet basılan 5 TL'lik madeni para ilk kez ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 100. yıla özel madeni 5 Türk Lirası'nın basım görüntüleri ortaya çıktı.

A Haber'in görüntülediği, 100 milyon adet basılan 5 Türk Lirası'nın bir yüzünde Atatürk portresi yer alırken, diğer yüzünde ise özel bir tasarım yer alıyor. 100. yıla özel madeni paranın iç kısmında "Türkiye Yüzyılı" logosu yer alırken, dış halka kısmında ise sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi bulunmakta.

Hatıra madeni 5 TL'nin özellikleri

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde hatıra paralarının özellikleri de yer almıştı.

İşte madeni hatıra 5 TL'nin özellikleri

“Alaşımı: Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn – Göbek: 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn, Çapı: 28,15 mm, Kalınlığı: 1,70 mm, Ağırlığı: 8,25 gr, Kenar özelliği: Düz tırtıllı

Ön yüz deseni: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda ‘5’ rakamı, altta ‘TÜRK LİRASI’ yazısı ve yazının altında ‘2023’ yer alır.

Arka yüz deseni: Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet'in yüzüncü yılı logosu, çevrede ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ yazısı yer alır.”

31 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 100’üncü Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.