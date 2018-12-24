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  3. 24 Aralık 2018 17:30

Mahkemeden İZBAN kararı

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi'nin İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş.'de grev hakkında mahkeme kararını verdi.

Mahkemeden İZBAN kararı
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Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İzmir  Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) devam eden "grevin kırıldığı suçlaması ve ek  tren seferlerinin durdurulması" talebiyle açtığı davada hakim, ek seferlerin durdurulması kararı verdi.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya sendika ve İZBAN  şirketi avukatları ile grevdeki işçiler katıldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası avukatı Orçun Çelik, 6356 Sayılı yasanın  68. maddesine göre, grev süresinde grevdekilerin yerine başkasının  çalıştırılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak 7 işçinin saat  06.00-11.00 ile 16.00-21.00 arasında 24 dakikalık aralıklarla seferlere devam  ettiğini söyledi.

SGK kayıtlarına göre bu 7 işçinin, İZBAN'ın bir alt firmasından 4-C  statüsünde emekli olduğunu savunan Çelik, hiç kimsenin kanuna aykırı bir  eyleminde hak talebinde bulunamayacağını belirterek işverenin "Taşıma işlemi kamu  yararı adına yapılıyor." savunmasına da katılmadıklarını, adaletin yerine  getirilmesinin kamu yararından daha önemli olduğunu ileri sürdü.

İZBAN'ın avukatı Emre Limoncuoğlu, ek seferlerin yapılabilmesi için  sürücü temininin grevi kırmak anlamı taşımadığını öne sürerek grev öncesi 273,  şimdi ise 48 seferin yapıldığını, bunun da "grev kırma" amacı taşımadığını  savundu.

Limoncuoğlu, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Hakim, işverenin yaptığı yolcu seferlerinin ihtiyati tedbir kararıyla  durdurulmasına karar verdi.

Karara 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini dile getiren hakim,  verdiği kararda "Temin edilen 7 personelin 'Sürücü ve sürücü eğitmeni' olarak  çalıştırılmasının grevi etkisiz kılacak bir eylem olduğu ve bu işlemin 6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 68. maddesine aykırı  bulunduğu, yapılan 48 seferin 7 makinist/sürücü ile yapılmasının iş ve yolcu  güvenliğini riske attığına..." dikkati çekti.

Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma  sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanlığı, konulan ek seferlerin İZBAN'da  başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması  talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

AA

mahkeme , izban , grev
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