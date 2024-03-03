Malatya'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklmaya göre Malatya'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meyadna geldi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Malatya Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 17.43 olarak açıklanırken derinliği 7.31 km olarak kaydedildi.