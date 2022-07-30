Manisa'da çamur havuzu çöktü: 1 kişi kayıp

Zam üstüne zam gelen benzin ve motorinle ilgili dikkat çeken artış

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Kılıçdaroğlu bu işe çok kızacak!

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