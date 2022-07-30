Manisa'da çamur havuzu çöktü: 1 kişi kayıp
Manisa'nın Soma ilçesinde kömür ocağındaki çamur havuzu çöktü. Havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda bugün saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim D. (63), tonlarca çamurun altında kaldı. Bir kamyon şoförü ise çökmeyi son anda fark edip, araçtan atlayarak canını kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kepçe operatörü D. için çöken şlam havuzunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol