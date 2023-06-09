Manisa'da yıldırım can aldı
Manisa'da, hayvanlarını otlattıktan sonra dönüş yoluna geçen 32 yaşındaki Şerif K., yıldırım düşmesi sonucu hayatı kaybetti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif K., dönüşte sağanağa yakalandı. Evine 100 metre kala, K.’ye yıldırım isabet etti. Yaralanan K., komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen K., kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Şerif K., bu sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
DHA
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