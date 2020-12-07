Mansur Yavaş yolsuzlukları tek tek açıkladı, AK Parti grubu salonu terk etti

Yavaş, “Sosyal medyayı, Ankara halkını bilgilendirmek, bir şeyi anmak, bilgi vermek için kullanıyoruz. Takipçilerimize hakaret etmiyoruz. Sadece hakaret edenler hukuka gönderiliyor. Haricinde yaptığımız her şey çalışmalarımızın duyurulması. Diyorlar ya sosyal medya algısı yapıyorsunuz. Buradan sesleniyorum. İtibarınız olmasını istiyorsanız, kentin hiçbir yerine fotoğrafınızı asmayacaksınız, hesap vereceksiniz, yetim hakkını koruyacaksınız!” ifadelerini kullandı.

Yavaş’tan AK Parti grubuna: Masaya çık tepin istersen

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı, krizle başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AK Parti’li Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AK Parti’liler tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.

AK PARTİ GRUBU SALONU TERK ETTİ

Tartışmaların devam etmesi üzerine Başkan Yavaş, birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın sonunda AK Parti’li meclis üyeleri salonu terk etti.

‘KONUŞMAMI SABOTE ETMEK İSTİYORLAR’

Yavaş, duruma tepki göstererek, “Daha önceki faaliyet raporunda da aynısı yapıldı. Sadece beni konuşturmamak için, söyleyeceklerimi Ankara halkının duymasını istemiyorlar. Tabii toplantıyı sabote etmek için yapıyorlar, attıkları iftiraların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Soru önergeleri gündeme geçmeden önce verilir. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir ama demokrasi böyle bir şey değildir. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup ‘bu ne oldu’ diye sorup, cevabını almadan ortadan kaybolmak… Bunlar siyaseten ahlaki şeyler değildir” dedi.

‘KONUŞMAMI ENGELLEYEMEZSİNİZ’

Yavaş, meclis toplantısını ertelediği sırada AK Parti meclis üyeleri salona tekrar dönerek meclis toplantısının yapılmasını istedi ancak Yavaş kabul etmedi. Yavaş, “Konuşmamı engelleyemezsiniz” diyerek sosyal medya üzerinden basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Yavaş’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Biz şov yapmıyoruz. Mansur Yavaş ne yaptı derken batık bazı projeleri, Anka Parkı’nı, kapıları arıyorlar, bunları bekliyorlar bizden galiba. Bizde bu yok. Önce Ankara halkının sağlığı diyoruz. Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı. Bizim bir tane ölü yatırımımız yok. Yaptığımız çalışmaların birçoğu Ankara halkının sıkıntı çektiği konuları ortadan kaldırmak üzerinde kuruldu. Yaptığımız harcamalar ortada ‘10 milyarı ne yapacaksınız’ diye sordu. 10 milyar bütçeyi nereye harcadığımızı sorarken de imalı bir yaklaşım var. Bizim internet sitemizde harcadığımız bütçe kalem kalem belirtiliyor. Ortaya lafı atıp, kenara çekildiler. ‘Biz çoğunluğuz istediğimiz yaparız’ demek istiyorlar.

‘BİZİM ASTIĞIMIZ TEK AFİŞ BÜTÇE AFİŞİDİR’

Ankara’da yıllarca belediyenin yaptığı hizmetleri bağış yapar gibi afişlediler. Bizim astığımız tek afiş Ankara halkının cebinden ne kadar çıktığının hesabını verdiğimiz bütçe afişleridir. Biz şov yapmıyoruz. 750 milyon bütçeli AnkaPark yapmamızı arıyorlar herhalde ama bizim tek projemiz Ankara halkını zengin etmektir. Ankara halkının önceliklerinden başka hiçbir yatırım düşünmüyoruz. Ankara halkının boşa atılacak parası yok”

‘HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNİ KİM YAPTI?’

‘Heykel belediyeciliği’ diyorlar. Heykel belediyeciliğini kim yaptı, Mamak Belediye Başkanı olsaydı döner heykelini soracaktım. Ankara’nın tarihi ve kültürüyle alakası olmayan heykeller diktiler, bir de sanatçılarımızın yaptıkları heykellere laf ediyorlar. Genelkurmay Kavşağı’nda kol saati heykeli vardı. İnşallah bir gün onu neden oraya koyduklarını birileri sorar. Belediye sanat eseri de yapar. Ama herkesin sanattan anladığı bir şey var. Onlar sanat deyince şişme, plastik, Çin malları düşünüyor. Herkesin sanat anlayışı farklı.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl yendiğini bütün millet görüyor. Ankapark’ı açalım para boşa gitmesin diye hükümetle görüşeceğiz demiştik. 111 milyon lira zarar var Ankapark’ta şimdilik. Ankapark’ta ne teminat alınmış, ne sigorta yapılmış. Bugün yarın savcılığa vereceğiz ve rakamları açıklayacağız. Ankapark sadece Ankara’ya değil, Türkiye’ye atılmış en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyorsa o vebalin ortağıdır.”

‘BATIK’ PROJELERİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Yavaş daha sonra batık olarak nitelendirdiği projeleri sıraladı:

Ankapark: 5.8 milyar lira

Kapılar: 95.3 milyon lira

Gökkuşağı projesi: 20 milyon lira

Samanyolu projesi: 19.5 milyon lira

Kedi heykelleri: 1 milyon lira

Robot heykeli: 326 bin lira

Metal robot heykel: 2.1 milyon lira

Hayvan heykelleri: 17.2 milyon lira

Futbolcu heykelleri: 679 bin lira

Işıklı palmiye: 398 bin lira

1996 adet heykel: 25.4 milyon lira

Kol saati heykeli: 1.5 milyon lira

Heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar: 1.3 milyar lira

Yavaş, “Ankara’nın önceliği bu mu olmalıydı? Savunduğunuz belediyecilik bu mu? Yapamadığınız dediğiniz bunlar mı? Asla yapmayacağız, görmeyeceksiniz? Ankara’da halkın parasını toprağa gömmeyeceğiz?” dedi.