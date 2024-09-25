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Manzara keyfi kötü bitti: 30 metreden aşağı düştü

Manzara keyfi kötü bitti: 30 metreden aşağı düştü
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Antalya'da falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybederek 30 metreden düşen yabancı uyruklu şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 45 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek, parkta 'kadınyarı' olarak bilinen yerde korkuluklara yaslanırken dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtarma aracı ile bölgeye gelen itfaiye ekibi, makaralı halatla falezlerdeki boşluktan inerek, hareketsiz yatan kişiyi kaşık sedye ile yukarıya taşıdı. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokaktan geçerken olayı gören bir vatandaş, "Ben karşıdan geliyordum, arkadaş da köprünün diğer tarafında duruyordu. Elinde sigara olduğunu fark ettim. Elindeki sigaradan bir nefes aldıktan sonra demir korkuluklara yaslandı. Daha sonra aşağıya düştü. Tahminimce yabancı bir şahıstı, madde kullanmış olabilir nasıl olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

DHA

Etiketler antalya falezler manzara
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