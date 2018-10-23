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  3. 23 Ekim 2018 14:01

Mardin'deki çatışmadan acı haber: Bir evladımız şehit düştü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Mardin'deki çatışmadan acı haber: Bir evladımız şehit düştü
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Mardin'in Dargeçit ile Batman'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır'a sevk edildi. 

Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Çatışmada yaralanan asker Diyarbakır'da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin evli olduğu öğrenildi.

DHA

mardin , dargeçit
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