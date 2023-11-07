Marmara Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Balıkesir açıklarında yaşanan depremin derinliği 4.33 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.