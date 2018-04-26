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  3. 26 Nisan 2018 23:34

Masaj salonuna baskın ! Genç kadınları...

Balıkesir'de masaj salonu işletmecisi Figen Ç. fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Masaj salonuna baskın ! Genç kadınları...
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, masaj salonu işletmecisi Figen Ç. (33) fuhuşa aracılık ve yer temini ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, fuhuşa aracılık ve yer temini ettiği ileri sürülen bir masaj salonuna baskın yaptı. 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi Figen Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

fuhuş , kadın , yer , masaj salonu , tutuklama
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