MEB ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara hazırlanan öğrenciler için büyük bir jest yaptı. Her sınıf düzeyine özel hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve başarılarını artırmak için MEB'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın internet sayfasında yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince konu soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav soruları hazırlayacak.

2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

26 Mart 2024 Salı günü 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacak.

Türkçe dersi 6’ncı sınıf yazılı sınavında 10 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu ve kısa cevaplı soru sorulacak. 6’ncı sınıf matematikte 10, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatında 7 ve 9’uncu sınıf matematikte ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanılacak.