  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımladı

MEB ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımladı

MEB ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımladı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara hazırlanan öğrenciler için büyük bir jest yaptı. Her sınıf düzeyine özel hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve başarılarını artırmak için MEB'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın internet sayfasında yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince konu soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav soruları hazırlayacak.

2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

26 Mart 2024 Salı günü 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 27 Mart 2024 Çarşamba günü ise 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik derslerinden ülke genelinde ortak sınav yapılacak.

Türkçe dersi 6’ncı sınıf yazılı sınavında 10 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu ve kısa cevaplı soru sorulacak. 6’ncı sınıf matematikte 10, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatında 7 ve 9’uncu sınıf matematikte ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanılacak.

Etiketler kitap kitapçık soru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu Türkiye'de 1 kadın eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı Türkiye'de 1 kadın eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Bitcoin ve Ethereum için tarihi karar Bitcoin ve Ethereum için tarihi karar TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaf uyardı Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaf uyardı O 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı O 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı İş değiştirenlere vergi sürprizi: Yüklü miktarda vergi borcu çıkabilir! İş değiştirenlere vergi sürprizi: Yüklü miktarda vergi borcu çıkabilir! Sokak ortasında kadına şiddete meydan dayağı Sokak ortasında kadına şiddete meydan dayağı