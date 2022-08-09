Mehmet Şef yarışmacıya söylediği sözlerle olay oldu

Masterchef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmet Şef yarışmacıya söylediği sözlerle gündem oldu.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Masterchef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Mehmet Şef'in, Masterchef adayı Fatmanur'a sözleri geceye damgasını vuracak! İşte Masterchef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı...

Fatmanur kıpkırmızı kesildi

Masterchef Türkiye'nin ikinci tur yarışmacıları arasında dün ana kadroya giren isim Büşra oldu. Büşra'nın kazanması karşısında alkış bile tutmayan Fatmanur yeni bölüm fragmanında yine olay sözler söyledi. Mehmet Şef tabağı ile öyle bir yorum yaptı ki yarışmacı resmen kıpkırmızı kesildi.