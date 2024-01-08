Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'' denildi.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bEPwCEmwhS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2024

DHA