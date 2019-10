Menzilcilerden ''Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirme'' itirafı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe komşusu Saygı Öztürk'ün “Menzil: Bir tarikatın iki yüzü” isimli kitabından bilgileri bugünkü köşesine taşıdı.

Öztürk’ün görüştüğü tarikatın lideri Saki Erol “Menzil, Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdi mi?” sorusuna “Doğru, Recep Akdağ'ı tanıyorum. Buraya (Menzil'e) gelmiş gitmiş. Sağlık Bakanlığı Menzil cemaatine bağlı diye liyakatsız bir insanı almışsa vallaha o doğru değildir” yanıtını verdi.

Erol, “Devlet işine baksın. Devlet devletliğini yapsın. Cemaat de cemaatliğini. Türkiye'de cemaatler sivil toplum örgütü gibi, herkes bir yere bağlıdır. Aşiret, cemaat vs… Batılılar gibi yürüyeceğiz ama yürüyemedik. Ortadoğu bu, aşiretsiz gitmez. Peygamber gelmiş. Yüzde 99 insanlık tarihi burada başlıyor.

Almanya'daki insanları gördüm, sağına soluna bakmıyorlar. Resmen adamlar bizim dinimizi yaşıyor. Biz de onların dini gibi yaşıyoruz. Fransa da öyle. Gittim, devlet kiliseye bir şey yapmıyor. Keşke laiklik olsaydı. Devlet de kendine çekidüzen vermelidir” ifadelerini kullandı.

Tarikat liderlerinden Feyzeddin Erol ise “On bakanın evimize geldiği günler oldu.Ne olacak… Enerji eski Bakanı Taner Yıldız da Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ da bizim evimizde büyüdüler. Her hafta yanımda olan insanlardı. Şimdi selam vermiyorlar. Biz, Menzil'den kopunca bizden koptular. Biz değil, Menzilciler Türkiye'nin her yerinde güçlüdür. Bilmiyorum, devlette her yerde adamları var” dedi.