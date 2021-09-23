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  3. Faiz düştü, döviz uçtu! Dolar, Euro ve altında büyük yükseliş

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası işte dolar, euro ve altında son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası işte dolar, euro ve altında son durum

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in açıkladığı faiz kararının ardından gözler bugün de TCMB'nin faiz kararına çevrilmişti. Kritik faiz kararı açıklandı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş ve altının ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararının ardından Türkiye'de piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevirmişti. Beklenen karar geldi.

Fed'İn faiz kararı öncesinde 8,63'ler seviyesindeki dolar/TL, Fed'in varlık alımlarını bir sonraki toplantıda başlatabileceği haberleriyle güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 8,66 düzeyine çıkmıştı. 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bugün gerçekleştirlen Para Politikası Kurulu'nda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklediğini belirtmişti. Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etmişti

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar yükselişe geçti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Fed'İn faiz kararı öncesinde 8,63'ler seviyesindeki dolar/TL, Fed'in varlık alımlarını bir sonraki toplantıda başlatabileceği haberleriyle güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 8,66 düzeyine çıkmıştı. 

Dolar 8,74 TL'den, Euro 10,28 TL'den, Sterlin ise 12 TL'den işlem görüyor. Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6460 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1510 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,38 TL'den fiyatlanırken onsu 1.754 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 488/493, çeyrek altın 792/809, Cumhuriyet altını ise 3.260/3.295 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasaları ise FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Bitcoin 44 bin 100 dolardan, Ethereum 3 bin 117 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'in iflas edip etmeyeceği de endişeyle takip edilmeye devam ediyor.

TCMB FAİZ KARARI KURU NASIL ETKİLİYOR?

 Merkez bankasının birincil görevi ülkedeki para politikasını yönetmek, yani ülke ekonomisindeki para arzını kontrol etmektir. TCMB’nin bu görev için birden fazla aracı olmasına rağmen, faiz oranlarını etkileme yeteneği, en belirgin ve etkili para politikası aracıdır.

TCMB politika faiz oranını yükselttiğinde, amaç, ekonomi genelinde kredi maliyetini artırmaktır. Daha yüksek faiz oranları, kredileri hem işletmeler hem de tüketiciler için daha pahalı hale getirir ve herkes faiz ödemelerine daha fazla harcama yapar.

Faiz artışı, aynı zamanda insanları daha yüksek faiz ödemeleri kazanmak için tasarruf etmeye teşvik eder. Bu, enflasyonu düşürme ve ekonomik aktiviteyi ılımlı hale getirme eğiliminde olan dolaşımdaki para arzını azaltır. Faizler yükseldiğinde ekonomik aktivite yavaşladığı için enflasyon da geriler. Yüksek faiz, büyüme politikasını olumsuz yönde etkiler.

Faiz ile kur arasındaki ilişkide bakılması gereken ilk değişken enflasyondur. Faiz düşerse kur yükselir önermesi enflasyon beklentileri ve CDS primi değerlendirilmeden doğru kabul edilemez. Faiz düştüğünde enflasyon beklentisi artış yönündeyse kur yükselir. Faiz düştüğünde eğer enflasyon beklentisi de düşüş yönündeyse kur düşebilir.

Yükselen faiz oranları hisse senedi ve tahvil piyasalarını, kredi kartlarını, kişisel kredileri, öğrenci kredilerini, otomobil kredilerini ve işletme kredilerini etkiler.

Daha yüksek piyasa faiz oranları borsa üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. TCMB faiz artışları borçlanmayı daha pahalı hale getirdiğinde, kamu (ve özel) şirketler için iş yapma maliyeti artar. Zamanla, daha yüksek maliyetler ve daha az iş, kamu firmaları için daha düşük gelirler ve kazançlar anlamına gelebilir ve potansiyel olarak büyüme oranlarını ve hisse senedi değerlerini etkileyebilir.

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