Mesut Yılmaz son yoluculuğuna uğurlanıyor

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra birçok eski ve yeni siyasi de katıldı. Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanında toprağa verilecek.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akibet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000’e yakın yaralımız, 50’ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır. Milletimize başsağlığı diliyorum.''



BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.