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Meteoroloji açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar yolda! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar yolda! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerdeki yağışlar sonrasında Türkiye'nin tamamı bunaltıcı sıcaklara teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

 Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler meteoroloji sıcaklar sıcaklık java durumu 5 günlük hava durumu
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