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Meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu açıkladı: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu açıkladı: İstanbul'a kar geliyor!
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, İstanbul'da önümüzdeki pazar günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Aralık haftalık hava tahmini raporunu açıkladı. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ''İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. 

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da haftanın ilk üç günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı ortalama 10-11 derece civarında olacak.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise yüksek kesimlerde kar ve karlı karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu açıkladı: İstanbul'a kar geliyor! - Resim : 1

Etiketler meteoroloji istanbul hava durumu kar yağışı kar geliyor
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