Meteoroloji'nin ardından AFAD’dan da yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerinde 7 il için sarı ve turuncu kodlu yoğun kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AFAD da uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada Doğu Karadeniz’de beklenen yoğun kar yağışına karşı uyarı yapıldı.

AFAD’ın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı bekleniyor! 12 Ocak Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Havanın soğumasıyla Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ ve YOĞUN YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri