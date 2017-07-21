Beyaz Saray'da kritik isim istifa etti !
Beyaz Saray'da kritik isim istifa etti !
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Yakalandı !
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Yakalandı !
THY'den Bodrum'daki tatilciler için flaş adım
THY'den Bodrum'daki tatilciler için flaş adım
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürülüyor
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürülüyor
Ne Ege ne de Akdeniz... Turistler oraya akın ediyor
Ne Ege ne de Akdeniz... Turistler oraya akın ediyor
O ürünleri satanlar yandı ! 250 bin TL cezası var
O ürünleri satanlar yandı ! 250 bin TL cezası var
Erdoğan'ın konvoyunda alarm ! Korumalar fark etti !
Erdoğan'ın konvoyunda alarm ! Korumalar fark etti !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Temmuz 2017 18:06

Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı

Sinop'ta ölü bulunan 70 yaşındaki kadının ölüm nedeninin tansiyona bağlı rahatsızlık sanılırken gerçek mezar açılınca ortaya çıktı.

Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı
A+ A-

Sinop'ta, 6 gün önce evinin yakınında ölü bulunan ve yüksek tansiyon hastalığına bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği "kanaatiyle" defnedilen 70 yaşındaki kadının mezarı, yakınlarının şikayeti üzerine açıldı. Yapılan otopside, ilk belirlemelere göre silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının eşi tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz'da evinin yakınında  ölü bulunan, işlemlerin ardından defnedilen kadının mezarının açılması üzerine  yapılan ilk incelemede, silahla öldürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkeç köyünde yaşayan Dudu Ç.  (70), 15 Temmuz'da evinin yakınındaki bahçede baygın halde bulundu. İhbar üzerine  gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dudu Ç'nin yaşamını yitirdiği  belirlendi.

Yüksek tansiyon hastalığına bağlı rahatsızlık sonucu hayatını  kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadının cenazesi, Aydoğan köyünde toprağa verildi.

Yaşlı kadının eşyalarını teslim alan yakınları, hayatını kaybettiği  gün üzerindeki giysilerde kan lekeleri gördü. Durumdan şüphelenen ve kadının  mezarının açılmasını isteyen yakınları, Cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, yaşlı kadının mezarının  açılmasını ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Savcılığın talimatı  üzerine Dudu Ç'nin mezarı açılarak, cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk  Devlet Hastanesine getirildi.

Sırtında saçma izlerine rastlandı

Burada yapılan otopside, kadının ilk belirlemelere av tüfeğinden  çıktığı tahmin edilen saçmaların sırt bölgesine isabet etmesi sonucu yaşamını  yitirdiği tespit edildi.

Bu gelişme üzerine Dudu Ç'nin eşi Necati Ç. ve üvey oğlu Ş.Ç. jandarma  ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen  zanlılardan Necati Ç. tutuklandı, Ş.Ç. ise serbest bırakıldı.

Olay günü, Dudu Ç. ile kocası Necati Ç. arasında para meselesi  yüzünden evde tartışma yaşandığı, tartışma sonrası kadının evden dışarı çıkıp  giderken arkasından kocasının tüfekle ateş ettiği iddia ediliyor.

Bu arada savcılık tarafından Dudu Ç'nin ilk ölüm raporunu hazırlayan  doktorun da ifadesine başvurulduğu, soruşturamın genişletilerek sürdüğü  öğrenildi.

tansiyon , silah , mezar , sinop
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM