MHP yine o yazarı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarını hedef göstermesinin ardından bugün de Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Taha Akyol'u hedef aldı.

MHP lideri Bahçeli'nin tehdit diliyle Karar gazetesi yazarlarını hedef göstermesinin ardından Taha Akyol bugünkü yazısında "Milliyetçiliği ‘haddeden geçmemiş’ şiddet içgüdülerinin seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır; düşünceye de ülkeye de zarardır. Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere benim söyleyeceğim budur. Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem." ifadelerini kullanmıştı.

SEMİH YALÇIN, TAHA AKYOL'U HEDEF GÖSTERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Akyol'un "Elimde sadece kalemim var" ifadelerini kullandığı yazısını 'Huzur düşmanlığı' olarak görerek hedef gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın şunları söyledi:

"Toplumda huzur ve sükûn olmadığından, hukuksuzluktan şikâyet edenlere bir bakın. Hepsi huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı… Taha Akyol ve benzerleri örneğinde olduğu gibi…

"ŞİDDET EYLEMLERİNDEN ŞİKAYET EDENLERE BAKIN"

Şedit üsluptan ve şiddet eylemlerinden şikâyet edenlere bakın; alayı eline, beline, diline sahip olamayıp her fırsatta ölçüsüz ve ayarsız kelam eden hadsizler…

Demokrasi ve hukukun çiğnendiğinden dem vuranlara bakın, hepsi millî iradenin muhalefete mahkûm ettiği irili ufaklı politikacı ve partiler… Alkışçıları, meddahları ve destekçileri de bozacıya şahitlik eden şıracı bazı gazeteciler…

MHP muarızları akıllı geçinir ama hiçbirinde taşa sürecek akıl yok. Çünkü tahammülsüzlük ve haset, hem gözlerine hem de gönüllerine kara bir perde indirmiş.

MHP düşmanlarının başını; kendini hâlâ muhtelif toplumsal katmanlara gizlemeye çabalayan FETÖ artıkları, Pensilvanya meczubunun dervişleri ve bunların siyasi taklitleri çekiyor.

FETÖ mukallitleri ve artıkları, "Dur!"u bilmiyor, hâlden anlamıyor. Bilindik kirli tezgâhlar, malum çirkin taktikler partimizi yıpratmak için kullanılıyor."