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  3. 29 Kasım 2018 17:17

MHP'de Kocamaz'dan sonra bir istifa daha

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

MHP'de Kocamaz'dan sonra bir istifa daha
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın MHP'den istifa etmesinin ardından Mersin'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

MHP Akdeniz İlçe Yöneticisi ve MHP Mersin İl Delegesi Akgün Lülü, partisi MHP’den istifa etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Teşkilatı’nda Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilememesinin ardından başlayan kopuş sürüyor. Kocamaz, 25 yıl belediye başkanlığının ardından yaşadıklarını yaptığı duygusal bir konuşma ile anlatarak, partisinden istifa etmişti.

Bir istifa haberi de MHP Akdeniz İlçe Yöneticisi ve MHP Mersin İl Delegesi Akgün Lülü’den geldi.

Uzun yıllar partisine emek veren, partinin çeşitli kademelerinde yöneticilik de yapan, Akdeniz İlçe yöneticisi ve MHP il delegesi Akgün Lülü, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

 

 

Akgün Lülü , mhp , Burhanettin Kocamaz
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