MHP'li Semih Yalçın'dan gazeteci Emin Çölaşan'a çok sert yanıt

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben yazdığı "Devlet Bey'e açık mektup" isimli köşe yazısına Bahçeli cephesinden yanıt gelldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın yaptığı açıklama ile Emin Çölaşan’a açık mektup yazdı.

Yalçın açıklamasında "Ayasofya meselesi senin üzerine kelam edeceğin bir husus değil… Dün; ilahî davetle işin olmadığı hâlde, “Ezan Türkçe okunsun.” diye tutturduğun gibi, bugün de bu konuya takma kafayı… Ayasofya’da ezan okunsa sen orada alnını secdeye mi koyacaksın? Ayasofya müze olarak kalsa, Fatih Sultan Mehmet’e rahmet mi okuyacaksın? Ezanda kulağın var mı ki namazda yüzün olsun. Ayasofya’da çan sesi duymayı mı özledin? Hadi oradan Emin Efendi, hadi oradan!" ifadelerini kullandı.