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''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem''

Yaptığı her açıklama, attığı her adım olay olan AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bu sefer de canlı yayında "Millet ittifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" dedi.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayınında "Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" ifadelerini kullandı.

Sayan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayan, şöyle dedi:

"Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem."

Etiketler savcı sayan cnn Türk suriye Türkiye muhalefet millet ittifakı seçimler 2023 seçimleri
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