Millet İttifakı'ndaki ilk ziyaret: Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz aylarda yapılan 38. Olağan Kurultayı sonrası bir genel başkan değişimi yaşanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı sonrası, yapılan seçim sonucu koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti.

Siyaseti bırakması beklenen Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir ofis açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisine Millet İttifakı'ndan ilk ziyaret gerçekleşti. Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti.

Uysal görüşme sonrası X(eski Twitter) hesabından şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret ettik. Uzun süreli bir teşrik-i mesai sonrasında, bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk. Kendilerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."