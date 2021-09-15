Milli Eğitim Bakanlığı'ndan PCR testi kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi istenecegini bildirdi. Aşı olmayan veya PCR testi vermeyenler ehliyet sınavlarında da görev alamayacak. Ayrıntılar geliyor...