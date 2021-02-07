Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH göreve hazır!

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İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.
DHA
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