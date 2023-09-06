Misket büyüklüğünde dolu yağdı; her yer beyaza büründü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle her yer beyaza büründü.

Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'ne bağlı yaylada sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle her yer beyaza büründü. Kısa süre etkili olan dolu, meraların da zarar görmesine sebep oldu.

İHA