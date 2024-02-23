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MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi!

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı.

MİT’in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye’ye getirilen terörist, adalete teslim edildi.

Kızıl, 2015’te PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. KIZIL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.

Etiketler mit milli istihbarat teşkilatı murat kızıl Avrupa terörist
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