MİT, Irak'ta 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü
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MİT, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK’nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
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